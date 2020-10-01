Жена активиста «Европейской Беларуси» рассказала, что двоих членов кампании обвинили в участии в массовых беспорядках

Жена активиста «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля рассказала, что Афнагелю и еще одному активисту кампании Андрею Войничу предъявлено обвинение по части 2 статьи 293 УК (участие в массовых беспорядках), пишет «Радыё Свабода».

По информации правозащитного центра «Вясна», активистов Егора Литвинко, Павла Юхневича, Евгения Афнагеля, Андрея Войнича и Анастасию Кирик задержали 25 сентября. Егора Литвинко и Анастасию Кирик позже освободили под подписку о невыезде, Павел Юхневич остается под стражей.