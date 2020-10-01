Футбольная команда «Першы Рэгiён» объявила об отказе от участия в чемпионате Беларуси в знак протеста

Футбольная команда «Першы Рэгiён» опубликовала Вконтакте открытое письмо к Белорусской федерации футбола, в котором утверждает, что не будет участвовать в матчах второй лиги Чемпионата Беларуси в знак протеста против «явлений, которые происходят в беларуском спорте и стране в отношении спортсменов, команд и представителей СМИ».

«На командном собрании мы решили, что должны выразить солидарность с коллегами, которые долгие годы в любом состоянии боролись до крови за честь Беларуси на соревнованиях, которые просовывали наш спорт в медийном поле вперед, на давая безнадежно отстать от современных тенденций в области спорта. Начиная с ближайшей игры против ФК "Молодечно", мы прекращаем свое выступление во второй лиге Чемпионата РБ до момента прекращения подобных явлений в беларуском спорте», — сказано в заявлении команды.

Телеграм-канал издания «Трибуна» опубликовал письмо, направленное ФК «Першы Рэгiён» в адрес АБФФ и ФК «Молодечно».

30 сентября баскетболистке Елене Левченко назначили 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции. Она — одна из 700 спортсменов, которые подписались под письмом с требованием честных выборов и отставки Александра Лукашенко. В ответ на это гандбольный клуб «Витязь-Леон» отказался выступать на одном из домашних матчей и направил в Федерацию гандбола официальное письмо.

«Гандбольный клуб "Витязь" считает арест Елены Левченко незаконным. В связи с этим мы не имеем морального права выходить сегодня на площадку», — говорилось в письме.

29 сентября Ассоциация «Беларуская федерация футбола» аннулировала аккредитацию журналиста «Трибуны» и автора ютуб-канал «ЧестнОК» Александра Ивулина после «анализа видеоконтента о футбольных матчах». По информации издания «Трибуна», во время разговора Ивулина с председателем АБФФ Михаилом Ботниковым представитель АБФФ «высказал неудовлетворение тем, что в роликах канала присутствуют политические темы».

Обновлено в 21:55. Добавлена информация издания «Трибуна».