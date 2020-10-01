В квартире администратора чата минского микрорайона Грушевка прошел обыск

В квартире администратора телеграм-чата минского микрорайона Грушевка «Грушвилль» Дмитрия Сухенко прошел обыск. Сейчас он в Московском РУВД, пишет телеграм-канал #МотолькоПомоги.

Информацию об обыске подтвердили Onliner знакомый и жена администратора.

Адвокат администратора Антон Гашинский рассказал TUT.by, что обыск проходил в рамках уголовного дела. С его слов, к Сухенко его не пускают.

Как позже сообщил TUT.by, Сухенко вышел из РУВД около 13:00.

— Подтверждаю, я его только что видел, — сказал «Медиазоне» Гашинский. — Обыск был в рамках уголовного дела по статье 293 УК, но Сухенко не подозреваемый по делу. Он лицо, у которого производился обыск. А в РУВД его якобы попросили проследовать для беседы.

Обновлено в 13:30. Добавлена информация, что Сухенко вышел из РУВД, и комментарий его адвоката «Медиазоне».

Обновлено в 12:00. Добавлена информация о том, что обыск проходил в рамках уголовного дела.