Гандбольный клуб «Витязь‑Леон», который не вышел на матч в знак протеста, сняли с чемпионата

Белорусская федерация гандбола отстранила клуб «Витязь-Леон» от участия в XXIX чемпионате по гандболу после того, как команда не вышла на матч в знак протеста против ареста баскетболистки Елены Левченко. Информация о снятии клуба с чемпионата появилась на сайте БФГ.

«Были приняты следующие решения: в соответствии с п. 28 Положения о XXIX чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу среди мужских и женских команд отстранить команду «Витязь-Леон» от дальнейшего участия в XXIX чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу; на основании Приложения 7 к Положению о XXIX чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу среди мужских и женских команд все результаты ранее сыгранных командой «Витязь-Леон» матчей аннулируются», — сказано в сообщении федерации.

Ранее клуб «Витязь-Леон» отказался проводить матч из-за ареста баскетболистки Елены Левченко. Об отказе клуб сообщил в инстаграме.

Клуб направил в Федерацию гандбола официальное письмо, в каком отказался проводить домашнюю игру:

«Гандбольный клуб "Витязь" считает арест Елены Левченко незаконным. В связи с этим мы не имеем морального права выходить сегодня на площадку», — сказано в письме.

Баскетболистке Елене Левченко назначили 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции. Она — одна из 700 спортсменов, которые подписались под письмом с требованием честных выборов и отставки Александра Лукашенко.