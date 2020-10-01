МВД рассылает жителям Минска смс с утверждением, что они «установлены как нарушители порядка» на митингах

МВД отправило жителям Минска сообщения, в которых указано, что их получатель — «нарушитель порядка проведения массовых мероприятий». Такое сообщение пришло одному из читателей «Медиазоны», кроме того об смс от МВД пишут TUT.by и «Белсат».

«Уважаемый гражданин! Вы установлены как нарушитель порядка проведения массовых мероприятий. Ваши действия зафиксированы посредством фото-видеозаписи. Данные мероприятия организованы лицами, обвиняемыми в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, т.е. в преступлении, предусмотренном ст.342 УК РБ. Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях, что влечет ответственность в соответствии с законом. Не допускайте ошибок», — говорится в сообщении.