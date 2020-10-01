В квартире менеджера по рекламе газеты «Народная Воля» проходит обыск

В Минске в квартире менеджера по рекламе газеты «Народная Воля» Анастасии Шаркевич обыск. Об этом «Медиазоне» сообщила заместитель главного редактора газеты Марина Коктыш.

Об обыске Шаркевич успела сообщить коллегам по телефону. Закончился ли обыск, Коктыш не знает. Телефон Шаркевич недоступен.

Позже Коктыш уточнила, что Шаркевич доставили во Фрунзенское РУВД. Ее статус неизвестен.

По информации «Народной Воли», обыск проходит по уголовному делу, статус Шаркевич неизвестен.

Анастасию отпустили из РУВД около 13:30. В РУВД ей сказали, что обыск прошел в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.

— Но статуса у меня не было. — сообщила «Медиазоне» Шаркевич». — Я там [в РУВД] не была ни обвиняемой, ни свидетелем.

Обновлено в 14:59. Добавлена информация о том, что Шаркевич отпустили, и ее комментарий «Медиазоне».

Обновлено в 10:15. Добавлена информация о местонахождении Шаркевич.