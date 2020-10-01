Беларуские редакции и ассоциация журналистов призывают отозвать иск Мининформа о прекращении выпуска TUT.by

Беларуская ассоциация журналистов и 12 медиа выступили с совместным заявлением, в котором призывают министерство информации отозвать иск о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by и отменить решение о приостановлении его выпуска, пишет БАЖ.

29 сентября министерство информации сообщило, что приостановит выпуск TUT.by на три месяца — с 1 октября по 30 декабря 2020 года. Министерство ссылалось на Закон о СМИ, согласно которому выпуск СМИ может быть приостановлен, если республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации предъявил в суд иск о прекращении выпуска средства массовой информации. Министерство подало иск в Экономический суд 25 сентября.

«Препятствия в деятельности наиболее популярных СМИ в Беларуси не только нарушают свободу журналистской деятельности, но и ограничивают права каждого на получение информации о ситуации в стране, демонстрируют пренебрежение к гражданам страны. Более того, ограничения работы серьезных медиаресурсов неизбежно ведут к тому, что граждане вместо верифицированной СМИ информации получают непроверенные сведения, слухи или пропаганду (в том числе подрывающие информационную безопасность Республики Беларусь)», — отмечается в совместном заявлении.

БАЖ и медиа также требуют отменить решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам, освещающим социально-политические проблемы в стране, и выступают за немедленное прекращение преследования журналистов и СМИ в связи с осуществлением их профессиональной деятельности и за безусловную отмену неконституционных ограничений свободы слова в Беларуси.

Заявление подписали БАЖ, Onliner, «Наша Ніва», CityDog.by, БелаПАН, «Еўрапейскае радые для Беларусі», «Радые Свабода», «БелГазета», «Свободные новости плюс», «Ежедневник», «Новы Час», Reform.by, «Салідарнасць».

«Медиазона» присоединяется к совместному заявлению.