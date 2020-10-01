Reuters: США хотят, чтобы санкции против Минска сначала одобрили страны Евросоюза

Американский пакет санкций против Беларуси уже готов, но Белый дом ждет, пока санкции против Минска одобрит Евросоюз, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, Вашингтон рассчитывает на консенсус на заседании Европейского совета, которое пройдет на этой неделе, и пока не станет присоединяться к ограничениям, которые ввели Великобритания и Канада 29 сентября.

Тогда в санкционный список, помимо Александра Лукашенко, попали глава его администрации Игорь Сергеенко, старший сын Виктор Лукашенко, министр внутренних дел Юрий Караев и его заместители Юрий Назаренко и Александр Барсуков, заместитель командующего внутренними войсками МВД Казалбек Атабеков и глава минского ОМОНа Дмитрий Балаба.