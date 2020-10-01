Минчанина арестовали на восемь суток за одиночный пикет в поддержку Виталия Шклярова

Суд Московского района Минска арестовал медиатора Андрея Воротника на 8 суток по статье 23.34 КоАП за одиночный пикет в поддержку политтехнолога Виталия Шклярова, который стал обвиняемым по «делу Тихановского», пишет TUT.by.

По словам читателя TUT.by, 30 сентября около трех часов дня Воротник вышел на одиночный пикет к СИЗО на улице Володарского в Минске с плакатом: «Освободите заложника! Свободу Шклярову!».

«Около 16.00 к нему подъехали люди в форме и увезли его в Московское РУВД», — рассказал читатель издания.

«Во время процесса Андрей не отрицал, что вышел на пикет, чтобы публично выразить свое мнение по поводу задержания Виталия Шклярова. Рассмотрев его дело, судья назначила наказание в виде восьми суток ареста», — сообщил изданию адвокат Антон Гашинский.

Политтехнолога Виталия Шклярова задержали в Минске 29 июля. В штабе не зарегистрированного кандидатом в президенты Валерия Цепкало рассказали, что задержание связано с работой на блогера Сергея Тихановского — другого претендента на участие в выборах, впоследствии арестованного.

Вскоре выяснилось, что Шклярова действительно подозревают по «делу Тихановского», в частности, по части 1 статьи 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). 7 августа ему предъявили обвинение — об этом «Медиазоне» рассказал адвокат Шклярова Антон Гашинский.

По версии госканала ОНТ, Шкляров руководил действиями эсэмэмщика канала штаба Тихановского. Сам же политтехнолог отрицал сотрудничество с Тихановским.

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Виталий Шкляров работал в штабе Ксении Собчак на выборах президента России, а до этого — в команде американского сенатора и кандидата в президенты США Берни Сандерса и экс-президента Барака Обамы.