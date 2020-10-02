Евросоюз ввел санкции против главы МВД Беларуси, сотрудников КГБ и членов Центризбиркома

Евросоюз ввел санкции против 40 граждан Беларуси в связи с фальсификациями на выборах, а также насилием и необоснованными арестами после них, сообщается в официальном журнале ЕС.

В санкционный список попали глава МВД Юрий Караев и четверо его заместителей — ЕС считает их ответственными за репрессии после президентских выборов, в частности, за необоснованные аресты, жестокое обращение с мирными демонстрантами, в том числе пытки, и насилие в отношении журналистов. Под санкциями оказались еще 15 нижестоящих сотрудников МВД.

Помимо этого, в список включены начальник департамента исполнения наказаний МВД Беларуси Олег Маткин и директор ЦИП на Окрестина Иван Соколовский. Они несут ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными.

Также под санкции попали четверо сотрудников КГБ за участие ведомства в репрессиях после выборов.

Кроме того, санкции будут применены к главе ЦИК Лидии Ермошиной, ее заместителю Вадиму Ипатову, секретарю ЦИК Елене Дмухайло и девятерым членам комиссии. По мнению ЕС, они ответственны за фальсификации результатов выборов, а также ЦИК организовал снятие некоторых кандидатов от оппозиции по надуманным основаниям и обеспечил предвзятый состав избирательных комиссий.