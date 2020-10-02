Минфин США ввел санкции против главы МВД Беларуси и начальников ГУВД и ОМОНа Минска

Минфин США ввел санкции против восьмерых граждан Беларуси — силовиков и сотрудников ЦИК, сообщается на сайте ведомства.

В санкционный список попали глава МВД Юрий Караев, его заместитель Александр Барсуков, начальник ГУВД Минска Иван Кубраков, начальник ОМОНа Минска Дмитрий Балаба, командир внутренних войск Юрий Назаренко и его заместитель Хазалбек Атабеков, а также секретарь ЦИК Елена Дмухайло и замглавы комиссии Вадим Ипатов.

Ранее те же госслужащие оказались в санкционном списке Евросоюза. Помимо них, в список попали еще 32 человека — в том числе глава ЦИК Лидия Ермошина и несколько сотрудников КГБ.