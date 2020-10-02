«Беларусь 1»: МВД идентифицировало пользователей чата, в котором договаривались сжигать киоски и автомобили милиционеров

Телеканал «Беларусь 1» показал сюжет, в котором утверждается, что сотрудники МВД идентифицировали пользователей одного из чатов в Telegram, в котором молодые люди договаривались сжигать киоски и личные автомобили милиционеров, блокировать дороги.

Как показано в сюжете, у жителя Лиды во время одного из воскресных митингов нашли самодельный еж, болты, нож, дубинку. Общаясь с этим человеком, милиция узнала о существовании телеграм-чата из 10 человек, где обсуждают и готовят силовое противостояние правоохранителям.

«В ходе оперативных мероприятий была установлена группа лиц, которая обсуждала в своем чате в Telegram проведение несанкционированных мероприятий. Хотели поджигать торговые объекты, устраивать массовые беспорядки, разбивать автомобили. Внедрившись в группу, сотрудникам ГУБОПиК удалось выйти на контакт с одним из участников банды, который впоследствии и дал наводку на остальных членов группы», — говорит оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД. — «Telegram создает ложную уверенность в анонимности, и, пользуясь этим, мы можем устанавливать впоследствии личности, которые дальше становятся деструктивщиками и призывают к радикальным мерам. В каждом чате имеется по нашему сотруднику, и он полностью владеет ситуацией. Также хотелось бы поблагодарить граждан, которые не остаются в стороне и помогают нам, сообщая о таких лицах, состоящих в подобных чатах».

Задержанный утверждает. что его задержали вечером, когда он шел к девушке на встречу: «нет, ничего не поджигали, просто обсуждали, что собираемся поджечь "Табакерки". Не думал, что до чего-то этого вообще дойдет, не думали, что будем вообще реально что-то поджигать».

Официальный представитель УСК Беларуси по Минску Екатерина Гарлинская прокомментировала задержание: «Указанные лица задержаны, в настоящее время признаны подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков в Минске, с их участием проводятся следственные действия, по изъятому имуществу ждем ряд экспертных исследований».