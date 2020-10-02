МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы сократить количество дипломатов

МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы сократить количество работающих в Беларуси дипломатов, передает TUT.by.

Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз уточнил, что в польском посольстве должно остаться 18 дипломатов вместо 50, а в литовском — 14 вместо 25.

«Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран, им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси», — сказал Глаз.

Также послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций, то же самое предложено сделать послам Польши и Литвы в Беларуси.