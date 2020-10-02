МВД предложило ввести административную ответственность за «вовлечение детей в протестную деятельность», сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Геннадия Казакевича.

«Мы выступили с инициативой по введению административной ответственности родителей за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность, незаконные массовые мероприятия. Это составляет угрозу не государству, а детям, которых неразумные родители пытаются к этому делу подвести», — сказал чиновник.

Он добавил, что МВД выступает в целом за ужесточение административной ответственности за участие в несогласованных акциях протеста.