МВД опубликовало видео с мостовчанином, ударившим сотрудницу ОМОНа в Гродно

Телеграм-канал пресс-службы МВД опубликовал видео с 49-летним жителем Мостов, который ударил сотрудицу ОМОНа на митинге в Гродно 27 сентября.

На видео мужчина на воскресной акции в Гродно бежит в сторону протестующего, которого задерживают люди в форме. Его пытается перехватить сотрудница в полном обмундировании, которой тот наносит несколько ударов и убегает.

Мужчина объяснил свои действия тем, что решил «поддержать, помочь».

Видео жесткой стычки с ОМОНом в Гродно появилось 27 сентября. На первых секундах видно, как мужчину тащат по земле.

В отношении мостовчанина возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны еще трое жителей Гродно: 43-летний индивидуальный предприниматель, 52-летний безработный и 33-летний управляющий компании. Все они водворены в ИВС.