В Волковыске подожгли машину и строящийся дом милиционера
В Волковыске подожгли машину и строящийся дом милиционера
2 октября 2020, 17:21
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СК возбудил уголовное дело после поджога строящегося дома и машины инспектора РОВД в Волковыске, сообщает пресс-секретарь МВД в телеграме.

В ночь на 2 октября сначала подожгли машину милиционера Audi 80, у которой в итоге был поврежден моторный отсек. А через час спасателей вызвали к строящемуся дому того же сотрудника РОВД. В результате пожара пострадала кровля дома.

«Предполагается, что поджоги связаны с профессиональной деятельностью потерпевшего», — отмечают в МВД. Милиция ищет причастных к поджогам.

     
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