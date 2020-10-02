В Волковыске подожгли машину и строящийся дом милиционера

СК возбудил уголовное дело после поджога строящегося дома и машины инспектора РОВД в Волковыске, сообщает пресс-секретарь МВД в телеграме.

В ночь на 2 октября сначала подожгли машину милиционера Audi 80, у которой в итоге был поврежден моторный отсек. А через час спасателей вызвали к строящемуся дому того же сотрудника РОВД. В результате пожара пострадала кровля дома.

«Предполагается, что поджоги связаны с профессиональной деятельностью потерпевшего», — отмечают в МВД. Милиция ищет причастных к поджогам.