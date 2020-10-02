Правозащитники признали активистов «Европейской Беларуси» политическими заключенными

Правозащитные организации признали активистов «Европейской Беларуси» Андрея Войнича, Евгения Афнагеля и Павла Юхневича политическими заключенными, сообщает «Вясна». Активистам предъявлено обвинение — участие в массовых беспорядках.

По информации правозащитного центра «Вясна», активистов Егора Литвинко, Павла Юхневича, Евгения Афнагеля, Андрея Войнича и Анастасию Кирик задержали 25 сентября. Егора Литвинко и Анастасию Кирик позже освободили под подписку о невыезде, Павел Юхневич остается под стражей.

1 октября жена активиста «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля рассказала, что ему и еще одному активисту кампании Андрею Войничу предъявлено обвинение.