МИД аннулировал аккредитации для иностранных СМИ, объяснив это обновлением правил

Министерство иностранных дел Беларуси разработало новую редакцию Положения о порядке аккредитации журналистов иностранных СМИ, в связи с чем со 2 октября прекращается действие всех выданных ранее аккредитационных карточек, сообщается на сайте МИД.

Только с 5 октября комиссия по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ при МИД начнет работу в новом составе.

Предыдущая редакция Положения о порядке аккредитации действовала с 2008 года. «[Положение] уже не соответствовало уровню развития медийной отрасли, новым тенденциям в законодательстве. В документе содержался ряд устаревших положений, не применявшихся на практике норм, дискриминационных пунктов», — отмечает МИД.

При разработке нового Положения учитывался опыт, например, Польши, Латвии и Франции, а также рекомендации ОБСЕ и Венецианской комиссии.

Среди новых норм: возможность подачи документов на аккредитацию в электронном виде, право самостоятельно распечатать карточку временной аккредитации, сокращенные сроки рассмотрения обращения.