В Гомеле задержана главред издания «Сильные новости»

В Гомеле задержана главред «Сильных Новостей» Анна Якштас, сообщает издание. В ее доме прошел обыск, силовики изъяли всю технику.

Вместе с Якштас задержан ее муж, который также работает в редакции. «Сильные новости» со ссылкой на мать Дениса Якштаса пишут, что задержанных доставили в РОВД. В квартире остались их несовершеннолетние дети.

Позже официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов сообщил агентству «Интерфакс-Запад», что Анна Якштас с мужем задержаны в рамках административного процесса, но какого конкретно, не уточнил. Пристромов опроверг информацию об обыске в доме сотрудников издания и сказал, что у них «изъята компьютерная техника».

По информации директора издания Петра Кузнецова, Анну и Дениса Якштас задержаны до суда по административному процессу.

Обновлено в 14:19. Добавлен комментарий УВД Гомельского облисполкома.

Обновлено в 16:00. Добавлена информация Петра Кузнецова.