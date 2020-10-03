«Белсат»: в Больнице скорой помощи умер пациент, который попал туда из изолятора на Окрестина

Денис К., который поступил в Больницу скорой помощи 29 сентября из изолятора на Окрестина, скончался. Об этом сообщила «Белсату» его жена.

Скорее всего, это был Денис Кузнецов. 2 октября «Еврорадио» со ссылкой на анонимного врача больницы сообщало, что такой пациент поступил к ним 29 сентября. Диагнозы Дениса К. и Дениса Кузнецова, которые указаны в опубликованных на сайтах «Белсата» и «Еврорадио» справках осмотра пациента, полностью совпадают.

Как видно из справки, в БСМП Кузнецов поступил с многочисленными гематомами, открытой черепно-мозговой травмой средней степени, переломами ребер, переломом правой подвздошной кости и другими травмами. Он находился в реанимации.

В справке также написано, что пациент сообщил сотрудникам бригады скорой помощи, что его избили сотрудники камеры временного содержания на Окрестина 29 сентября около 14:00.

Обстоятельства задержания Кузнецова неизвестны. Его брат рассказал «Белсату», что не знает, принимал ли Денис участие в акциях протеста и как оказался на Окрестина.

Позже Следственный комитет сообщил, что мужчину, который попал в БСМП 29 сентября и умер 3 октября, задержали за мелкое хулиганство, «задержание не связано с участием в незаконных массовых мероприятиях». Фамилию и имя умершего, как и дату его задержания не назвали.

— Предварительно установлено, что он упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения, — пишет СК.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы.

Обновлено в 20:55. Добавлен комментарий Следственного комитета.