К квартире фотографа Дарьи Сапранецкой пришли силовики; ее задерживали на акции, но отпустили через 2 часа

К фотографу Дарье Сапранецкой домой приходили милиционеры и омоновцы в балаклавах, сообщает БАЖ. Они требовали, чтобы та вернулась в Октябрьской РУВД, из которого ее отпустили ранее. Журналистка пообещала, что завтра придет туда с адвокатом, после чего силовики ушли. Все это время журналистка вела стрим на свою страницу в фейсбуке.

Позже стало известно, что домой к журналисту издания «Белорусы и рынок» Олегу Шепелюку тоже приехали силовики. Как и Сапранецкую, его задержали на акции в воскресенье, а позже отпустили.

Дарью Сапранецкую задержали на акции 4 сентября. После проверки документов ее отпустили.