В Гомеле задержана видеокорреспондентка «Сильных Новостей» Надежда Пужинская, сообщил в своем телеграм-канале директор издания Петр Кузнецов.

По информации Кузнецова, Пужинскую задержали, когда она ехала передавать передачу сотрудникам «Сильных Новостей» Анне и Денису Якштас, задержанным 3 июля по административному делу.

Видеокорреспондентка находится в Советском РОВД.

Позже Кузнецов написал, что Пужинскую задержали по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии) — об этом ему сообщил представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

«На мой вопрос, по какому эпизоду, поскольку в мероприятиях ни в каких она не участвовала, сообщил, что "Не могу вам сказать, думаю, там есть основания"», — написал Кузнецов.

Обновлено в 13:00. Добавлена информация о причине задержания Надежды Пужинской.