В доме гомельского активиста Дениса Кобрусева прошел обыск, он в РОВД

В Гомеле в доме местного активиста и эколога Дениса Кобрусева сегодня прошел обыск. Его технику изъяли, самого Кобрусева милиция отвезла в РОВД. Об этом TUT.by сообщила его супруга Светлана.

«Около часа дня муж позвонил, чтобы я возвращалась срочно с ребенком домой — мол, пришли с обыском. Дома были сотрудники милиции, омоновец и какие-то люди в штатском. Они забрали всю технику. А мужа увезли в Центральный РОВД», — рассказала жена Кобрусева.

По ее словам, активиста забрали за призывы в телеграм-канале к проведению в Гомеле несанкционированных массовых мероприятий. Известно также, что Кобрусев входил в состав Гомельского координационного совета, деятельность которого ныне приостановлена, пишет TUT.by