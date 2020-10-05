Против 19 беларусов возбудили уголовные дела за распространение личных данных сотрудников милиции

Против 19 беларусов возбудили уголовные дела за публикацию личных данных милиционеров и их близких, а также за оскорбления и угрозы в их адрес, пишет пресс-служба Главного управления внутренних дел Мингорисполкома.

К сообщению ГУВД прилагается видеокомментарий начальника управления ГУСБ по Минску Александра Маныло.

«ГУСБ МВД проводится работа по установлению лиц, публикующих сведения о сотрудниках и их родственниках, [и лиц, ] допускающих угрозы и оскорбления в их адрес. Управлением по городу Минску ГУСБ 32-ум из них проведена либо проводится проверка в порядке уголовно-процессуального законодательства. Возбуждено 19 уголовных дел. Кроме этого, 16 лиц привлечено к административной ответственности», — говорит Маныло.

В ролике также присутствуют двое задержанных. Один из них, минчанин 1995 года рождения, по словам Маныло, «направил военнослужащему внутренних войск посредством мобильного телефона сообщение оскорбительного характера».

«В телеграм-канале подписался на паблик, в котором публиковали контакты и номера телефонов сотрудников органов внутренних дел, после чего на эти номера отправлял сообщения с нецензурными выражениями. С сотрудниками ни с кем лично не знаком, вину свою признаю, полностью раскаиваюсь и извиняюсь», — говорит неизвестный в ролике.

По словам Маныло, минчанина привлекли к административной ответственности по статье 9.3. КоАП (оскорбление) и оштрафовали на восемь базовых величин.

«В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что им же были направлены сообщения аналогичного характера не менее чем десяти другим сотрудникам. В ближайшее время по каждому совершенному им эпизоду будет дана оценка», — говорит Маныло.

Вторая задержанная, присутствующая в ролике, по словам начальника управления ГУСБ по Минску — работница почтового отделения. По его утверждению, задержанная собрала и отправила в неназванный телеграм-канал «сведения о 35 жителях города Минска, значительная часть из которых является сотрудниками органов внутренних дел с целью оказания воздействия на них в связи с исполнением служебных обязанностей».

«Они выставили в подъезде сайт, что у них есть сайт. Думала, ну, интересно, что у них там происходит, где что они там вешают, кто их гоняет. Ну и вот мне переклинило: "Может, вам дать данные милиционеров, живущих в вашем районе?". Старший их администратор написал мне в личку: "Дайте". Ну, я, воспользовавшись служебными данными, предоставила информацию. С людьми, которым предоставила информацию, я не знакома. В содеянном раскаиваюсь», — говорит задержанная в ролике.

«Вчера некоторым стали поступать угрозы и оскорбления. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по части первой статьи 179 УК», — добавляет Маныло.