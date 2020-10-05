В Минске милиция задержала пятерых человек, одного из них подозревают в порче водомета

В Минске милиция задержала нескольких человек — их подозревают в грубом нарушении общественного порядка, пишет пресс-служба МВД. Одного из задержанных, 27-летнего жителя Столинского района, подозревают в том, что он вырвал гидронасосы водомета.

«Молодые люди (от 21 до 30 лет) координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения. Кроме того, 27-летний житель Столинского района разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы), а 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями. Еще два 21-летних парня из Несвижа и Могилева подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. Личность их третьего подельника устанавливается», — сказано в сообщении МВД.

Задержанные водворены в ИВС, на них составили административные протоколы «за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», пишет МВД.

«Материалы проверки по фактам участия задержанных в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, направлены следователям для дачи правовой оценки. Известно, что некоторые задержанные являлись активными участниками августовских массовых беспорядков в Минске, в связи с чем сейчас проходят фигурантами по уголовному делу», — добавляет ведомство.

4 октября на марше в Минске протестующие подбежали к водомету на проспекте Машерова и достали из него несколько деталей.