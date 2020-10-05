Адвокат сообщил о проблемах с сердцем у Виталия Шклярова после перенесенного коронавируса

Адвокат политтехнолога Виталия Шклярова Антон Гашинский сообщил, что у его подзащитного резко ухудшилось состояние здоровья после перенесенного в СИЗО коронавируса, пишет TUT.by.

«Лечение ему никто не проводил. Фактически перенес заболевание без единой таблетки. После болезни он очень сильно похудел. А в пятницу стало известно, что у него посткоронавирусный синдром: начались проблемы с сердцем, аритмия (сбой сердечного ритма), сильные боли в груди, бессонница. Сегодня при посещении СИЗО адвокатом его не вывели. Завтра буду пробовать его утром посетить. Не знаю, будет ли он живой», — сказал Гашинский.

29 сентября адвокат рассказал, что политтехнологу продлили арест еще на два месяца, а тест на коронавирус показал наличие у Шклярова антител. Вероятно, политтехнолог переболел за две недели до этого, когда жаловался на высокую температуру и недомогание. По словам адвоката, за два месяца нахождения в минском СИЗО со Шкляровым провели только два допроса и одну очную ставку.

Шклярова задержали в Минске 29 июля. В штабе претендента на пост кандидата в президенты Валерия Цепкало рассказали, что задержание связано с работой на блогера Сергея Тихановского, заявившего о намерении участвовать в выборах и впоследствии арестованного.

Вскоре выяснилось, что Шклярова действительно подозревают по «делу Тихановского», в частности, по части 1 статьи 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

По версии госканала ОНТ, Шкляров руководил действиями эсэмэмщика канала штаба Тихановского. Сам же политтехнолог отрицал сотрудничество с Тихановским.