В редакции гомельского издания «Сильные Новости» проходит обыск

В редакцию гомельского издания «Сильные Новости» пришли неизвестные в масках, они проводят обыск, пишет сайт издания.

«Хотят изъять все, что касается работы Анны Якштас», — сообщают сотрудники редакции.

Позже издание сообщило, что обыск проходил полтора часа, в это время в офисе находились основатель портала Пётр Кузнецов и руководитель отдела рекламы Евгения Крещук.

«Пришли правоохранители, в том числе 2 сотрудника ОМОНа. Мы спросили, почему с ОМОНом. Они сказали: "Потому что так". Мол, боялись, что могли бы оказать сопротивление. Какое сопротивление?!», — рассказала Крещук.

По словам силовиков, пишет издание, обыск проводился по делу Анны Якштас, которую обвиняют по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за участие в акции 27 сентября. Якштас — главный редактор «Сильных Новостей». Издание пишет, что она освещала акцию как журналист.

«Они сказали, что журналисты должны находиться на каком-то расстоянии от толпы митингующих, тогда им можно работать на акции. Но на каком расстоянии, не уточнили. Сказали читать в каких-то законах», — рассказала Крещук.

По словам руководительницы отдела рекламы, силовики изъяли из офиса два ноутбука, несколько телефонов, в том числе личные, еще несколько флешек и два блокнота основателя «Сильных Новостей» Петра Кузнецова.

«Все проходило достаточно спокойно, тихо. Говорят, что все это, чтобы проверить в наших компьютерах причастность Якштас к участию в акции. Но мы, конечно же, считаем, что на "Сильные Новости" оказывается давление. Один из тех, кто проводил обыск, зачем-то сфотографировал четыре мои карточки». — рассказала Евгения Крещук.

Главного редактора «Сильных Новостей» Анну Якштас и ее мужа Дениса задержали 3 октября по административному делу. По информации издания, их обвиняют по административной статье. На 16:45 понедельника суд над журналистами еще не состоялся, они остаются под стражей.

4 октября была задержана видеокорреспондентка «Сильных Новостей» Надежда Пужинская. Со слов директора издания Петра Кузнецова, ее задержали, когда она ехала передавать передачу Анне и Денису Якштас.

Обновлено в 16:55. Добавлены комментарии руководителя отдела рекламы «Сильных Новостей» Евгении Крещук.