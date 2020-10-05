Суд арестовал журналиста «Сильных Новостей» Дениса Якштаса на 15 суток

Суд Советского района Гомеля назначил 15 суток ареста журналисту «Сильных Новостей» Денису Якштасу. Об этом сообщило само издание.

Якштаса и его жену Анну Якштас, главного редактора «Сильных Новостей», задержали 3 октября. Как стало известно редакции во время обыска, который прошел в офисе издания, главреда обвиняют по статье 23.34 КоАП «за участие в несанкционированной акции 27 сентября». По сообщению издания, Анна и Денис Якштасы работали на акциях вместе как журналисты.

Обыск в редакции проходил полтора часа, в это время в офисе находились основатель портала Пётр Кузнецов и руководительница отдела рекламы Евгения Крещук.

По словам руководительницы отдела рекламы, силовики изъяли из офиса два ноутбука, несколько телефонов, в том числе личные, еще несколько флешек и два блокнота основателя «Сильных Новостей» Петра Кузнецова.