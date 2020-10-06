Главреда «Сильных Новостей» Анну Якштас оштрафовали за участие в несанкционированной акции

Суд оштрафовал главного редактора «Сильных Новостей» Анну Якштас за участие в несанкционированной акции 27 сентября (статья 23.34 КоАП), сообщает TUT.by.

Якштас признана виновной, ей назначен штраф 20 базовых величин. В суде она рассказала, что не участвовала в акции, а освещала ее как журналист.

Главного редактора «Сильных Новостей» Анну Якштас и ее мужа Дениса задержали 3 октября по административному делу. 6 октября суд арестовал Дениса Якштаса на 15 суток за участие в несанкционированной акции. В этот же день в офисе издания прошел обыск.

4 октября была задержана видеокорреспондентка «Сильных Новостей» Надежда Пужинская. Со слов директора издания Петра Кузнецова, ее задержали, когда она ехала передавать передачу Анне и Денису Якштас.