Чемпионку мира по фристайлу, которая осуждала насилие, уволили из национальной команды «за прогулы»

Чемпионку мира по фристайлу и спортсменку 2019 года в Беларуси Александру Романовскую уволили из национальной команды «за прогулы», сообщил TUT.by тренер команды Николай Козеко.

«Официально Александру Романовскую уволили за прогулы. Но на самом деле у Саши была форс-мажорная ситуация — ее отец перенес инсульт, некому было возить его в больницу. Этим занималась Александра. Она звонила, объясняла, но никто в РЦОП не обратил на это внимания», — рассказал Козеко.

По его словам, приказ вступит в силу 16 октября. Он считает решение РЦОП «ангажированным» и заявил, что его будут оспаривать.

22 сентября на Youtube появилось видеообращение Романовской к беларусам, в котором спортсменка осудила насилие.