Жена и адвокат блогера Эдуарда Пальчиса не могут связаться с ним с момента его исчезновения

Жена блогера Эдуарда Пальчиса Виктория Щукевич и его адвокат Мария Колесова-Гудилина не могут связаться с ним с момента его исчезновения. Об этом жена блогера написала в фейсбуке.

«Вот уже 10 дней Эдуард Пальчис, по словам властей, находится в ЦИП [на] Окрестина. Однако подтверждений этому нет. За все это время его адвокату Марии Колесовой-Гудилиной ни разу не удалось увидеться и пообщаться с ним. С тех пор, как мы узнали, что Эдуард содержится на Окрестина, адвокатом было предпринято 4 попытки попасть к своему подзащитному: первого, второго, пятого и шестого октября. Марию Колесову-Гудилину не пускают, ссылаясь на коронавирус и на то, что "все кабинеты заняты". Письма от Эдуарда также не доходят», — сказано в сообщении Щукевич. По ее словам, она и адвокат не имеют подтверждения, что блогер действительно находится в ЦИП на Окрестина и не знают, в каком он состоянии.

30 сентября адвокат блогера сообщила, что Пальчис находится в центре изоляции правонарушителей на Окрестина. В разговоре с «Медиазоной» Колесова-Гудилина уточнила, что информации о том, почему Пальчис находится в ЦИП, у нее нет.

«Наша Ніва» без ссылки на источник написала, что Пальчис отбывает 30 суток административного ареста.

Ранее жена Пальчиса Виктория Щукевич сообщила, что с 27 сентября он перестал выходить на связь с близкими.

«Последние недели он подозревал за собой слежку и предполагал, что его ищут спецслужбы. В воскресенье 27 сентября он планировал перебраться в более безопасное место и предупредил, что какое-то время будет без связи. Однако, учитывая, что "режим тишины" с его стороны затягивается, я вынуждена поднять тревогу», — писала Щукевич.