На минчанина завели уголовное дело из‑за надписей о силовиках на стенах дома, в котором живут омоновцы

В Минске следователи возбудили уголовное дело по статье 341 УК (осквернение сооружений и порча имущества) против 25-летнего грузчика из-за надписей о сотрудниках ОМОНа на стенах жилого дома, сообщает пресс-служба МВД.

«Молодого человека задержали ночью 5 октября сами сотрудники ОМОНа, когда тот оставил очередную надпись на стене жилого дома. 25-летний грузчик пояснил, что нашел сведения о месте жительства милиционеров в интернете. Для нанесения публичных циничных надписей он использовал баллончик с краской», — сказано в сообщении МВД. Ведомство добавляет, что сейчас задержанный минчанин находится в ИВС.

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