Светлана Тихановская объявлена в розыcк в России

Светлану Тихановскую объявили в розыск в России, ее имя появилось в базе данных разыскиваемых лиц МВД РФ.

Согласно данным МВД России, Тихановская разыскивается по уголовному делу. Baza без указания источника пишет, что экс-кандидат в президенты Беларуси проходит по делу о призывах к захвату власти (статья 361 УК РБ).

У Беларуси и России единая розыскная база. Вероятно, Светлана Тихановская объявлена Беларусью в межгосударственный розыск, поэтому ее имя появилось в базе данных МВД России.

8 октября пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила ТАСС, что Тихановская объявлена в розыск в Беларуси. Уголовных дел против нее в России не возбуждалось, в список разыскиваемых лиц она попала на основе соглашений в рамках СНГ, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.

Обновлено 8 октября в 15:38. Добавлено сообщение МВД Беларуси и МВД России по поводу того, что Тихановская объявлена в розыск в Беларуси.