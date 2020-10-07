Правозащитники признали политзаключенными еще 20 обвиняемых в беспорядках

Правозащитный центр «Вясна» опубликовал заявление о признании политзаключенными 15 человек, обвиняемых по статье 293 УК (массовые беспорядки) и пятерых обвиняемых по статье 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).

«Мы оцениваем преследование Никиты Гончарова, Владимира Гороха, Максима Зиневича, Михаила Калишука, Антонины Коноваловой, Ивана Красовского, Ильи Мигно, Виктора Шауры, Анны Сунгуровой, Томаза Пипии, Тимура Пипии, Ростислава Стефановича, Артема Косаковского, Дениса Марусевича, Марка Салонникова, Ильи Полонянкина, Марины Глазовой, Евгения Кохановского, Александра Киселева и Андрея Расулова, которые были обвинены по ст. 293 УК ("Массовые беспорядки") и по ст. 342 УК ("Групповые деяния, грубо нарушающие общественный порядок"), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов Президента Республики Беларусь и признаем их политическими заключенными», — сказано в заявлении.

Правозащитники потребовали освобождения обвиняемых и прекращения уголовного преследования.