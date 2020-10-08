Apple потребовала отключить три телеграм‑канала с личными данными беларуских силовиков и чиновников

Компания Apple потребовала отключить три телеграм-канала, которые публикуют данные о беларуских силовиках и чиновниках. Об этом рассказал основатель телеграма Павел Дуров.

По словам Дурова, компанию беспокоит то, что публикация такой информации в каналах может спровоцировать насилие. Речь идет о каналах «Каратели Беларуси», «Чат группы Каратели» и «Все нарушения».

«Я думаю, что это не черно-белая ситуация, и я бы предпочел оставить каналы, но обычно Apple не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, в таких ситуациях. К сожалению, я предполагаю, что эти каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах», — написал Павел Дуров.