Активистку «Экодома» арестовали на 13 суток

Активистку и юристку общественного объединения «Экодом» Марину Дубину арестовали на 13 суток, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Дубину задержали 6 октября. Один из свидетелей рассказал TUT.by, что экоактивистку задерживали люди в штатском. Прохожие подбежали к ним, потому что Дубина просила о помощи, и стали спрашивать у них документы.

«Отвечали, что они из милиции. На просьбу показать документы показали только перцовый баллончик. Они брызнули им в меня, наверное, три раза. Все отбежали в сторону, Марину погрузили в машину и увезли», — рассказал очевидец.

7 октября Центральный районный суд отправил на доработку административный материал против Дубиной. Как пишет «Зялёны Партал», в материалах дела после этого заменили дату правонарушения — с 23 сентября на 23 августа. Дубина отмечала, что 23 сентября вообще не была в Минске, а находилась в Бресте. 23 сентября в Минске прошла необъявленная инаугурация Александра Лукашенко на должность президента страны, что вызвало протесты.

В то же время участие в марше 23 августа Дубина не отрицает. Она настаивала, что имела право выразить протест против насилия и фальсификации выборов.