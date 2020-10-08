СК возбудил дело из‑за поджога двери в здание прокуратуры Жодино

Следственный комитет возбудил уголовное дело об особо злостном хулиганстве (часть 3 статьи 339 УК) в связи с поджогом входной двери в здание прокуратуры Жодино, сообщает Генпрокуратура.

Около 3 часов ночи 8 октября житель Жодино сообщил в местный отдел по чрезвычайным ситуациям о возгорании двери.

«Прибыв на место происшествия, сотрудники пожарной службы ликвидировали возгорание на площади 0,1 кв.метра», — уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры.