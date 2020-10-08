В Верхнедвинске на мужчину завели уголовное дело за клевету: он писал, что местный участковый «задерживает людей с детьми»
В Верхнедвинске на мужчину завели уголовное дело за клевету: он писал, что местный участковый «задерживает людей с детьми»
8 октября 2020, 8:41
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На 34-летнего мужчину из Верхнедвинска, который работает водителем большегруза, завели уголовное дело за клевету на милиционера, пишет МВД.

По их версии, милиционера оклеветали в телеграм-канале «Верхнедвинск». В комментариях под опубликованной фотографией местного участкового водитель большегруза написал, что тот «задерживает людей с детьми, а также ездил в Минск на задержание мирных людей».

«Милиционер не оставил без внимания клевету и обратился за помощью к сотрудникам управления собственной безопасности — те установили и задержали автора поста», — поясняет МВД.

Фото: МВД

     
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