Задержан экс‑глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько

В Минске задержали экс-главу Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько. Информацию об этом подтвердила TUT.by представитель ГУВД Наталья Ганусевич.

По словам Ганусевич, политик задержан за совершение административного правонарушения, какого — представитель МВД не уточнила.

Глава ОГП Николай Козлов рассказал TUT.by, что сегодня днем Лебедько не пришел на встречу, его телефон недоступен.

Экс-глава ОГП координирует Общественную конституционную комиссию, которая начала работу в марте 2019. 5 октября политик Светлана Тихановская назначила Лебедько одним из своих представителей по конституционной реформе.