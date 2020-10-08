В квартире журналистки «Бобруйского курьера» прошел обыск

7 октября в квартире журналистки «Бобруйского курьера» Марины Молчановой прошел обыск, сообщает сайт издания. Об этом стало известно сегодня, 8 октября.

Как сообщает «Бобруйский курьер», Молчановой в этот момент дома не было. Милиционер сообщил ее матери, что обыск проводили в рамках уголовного дела, которое возбудили из-за пожара в опорном пункте милиции в Бобруйске. По какой именно статье проходил обыск и какой у Молчановой статус по делу, неизвестно.

— В поисках компьютера, ноутбука милиционер «перешмонал» все шкафы, но ничего не обнаружил, — рассказала Молчанова «Бобруйскому курьеру». — В протоколе обыска он написал, что ничего не изъято. И оставил свою подпись, на которой прочитать его фамилию невозможно. А на прощание сказал матери, что обыски пройдут у всех, кого задерживали в воскресенье в Бобруйске на протестном марше.

Марину Молчанову задержали 4 октября в Бобруйске во время маршей освобождения политзаключенных. Из изолятора ее доставили в больницу с гипертоническим кризом и позже отпустили, пишет mogilev.online.