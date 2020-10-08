Редактора греко‑католической газеты «Царква» арестовали на 15 суток

Суд Ленинского района Бреста арестовал на 15 суток краеведа и выпускающего редактора греко-каталической газеты «Царква» Игоря Барановского, сообщает «Брестская газета».

Поводом для ареста стало шествие в Бресте 4 октября. Впрочем сам редактор вину не признал и подчеркивал, что не участвовал в шествии, а шел в гости к сестре. Он добавил, что знал, что по воскресеньям в центре Бреста проходят акции протеста, но в тот день для визита к сестре специально выбрал такое время, когда все уже должно было закончиться.

Судья Александр Семенчук признал Барановского виновным в нарушении статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий). Решение основывалось на показаниях свидетеля, в качестве которого выступил участковый, и видео с Советской улицы.