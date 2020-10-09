Apple рассказала, что не требовала удалять телеграм‑каналы, деанонимизирующие беларуских силовиков

Компания Apple не требовала удалять беларуские каналы с данными силовиков из Telegram, но потребовала удалить информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц, а также контент, нацеленный на конкретных людей в соответствии с правилами App Store. Об этом представители Apple рассказали TJournal.

В компании отметили, что связались с командой мессенджера и передали запросы пользователей о раскрытии личных данных, в том числе имен и номеров телефонов, на что пользователи не давали согласия. Представители Apple утверждают, что не требовали удалять какие-либо каналы. По их словам, во время обсуждения вопроса команда Telegram не возражала и сама заявила, что проведет проверку информации и предоставит отчет после завершения расследования, пояснили в Apple.

Представители компании сказали, что Apple стремится к тому, чтобы приложения в App Store не создавали опасных ситуаций для пользователей и не содержали контент, который может причинить вред или спровоцировать людей.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что Apple потребовала отключить три телеграм-канала, которые публикуют данные о беларуских силовиках и чиновниках. По словам Дурова, компанию беспокоило то, что публикация такой информации в каналах может спровоцировать насилие. Речь идет о каналах «Каратели Беларуси», «Чат группы Каратели» и «Все нарушения».

«Я думаю, что это не черно-белая ситуация, и я бы предпочел оставить каналы, но обычно Apple не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, в таких ситуациях. К сожалению, я предполагаю, что эти каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах», — написал Дуров.