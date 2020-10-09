Борисовчанина приговорили к 3,5 годам колонии за насилие над сотрудником милиции 9 августа

В Борисове суд признал местного жителя виновным в насилии над сотрудником милиции 9 августа и приговорил к 3,5 годам колонии, сообщает телеграм-канал пресс-секретаря МВД.

По словам пресс-секретаря, осужденный вместе с другими демонстрантами провоцировал правоохранителей в оцеплении. Выражался в их адрес нецензурной бранью, а затем напал на старшего сержанта милиции: ударил по ноге металлическим турникетом и несколько раз кулаками по лицу. Подозреваемого вскоре задержали и заключили под стражу. Видео происшествия опубликовано на канале МВД Беларуси.