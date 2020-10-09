Создатель районного телеграм‑чата «Белая Вежа» стал подозреваемым по делу о массовых беспорядках

Создатель районного телеграм-чата «Белая Вежа» Никита Яцынович стал подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК), пишет TUT.by.

По сообщению издания, 3 октября в шесть часов утра в квартире Яцыновича провели обыск. На выходные создателя чата поместили в ИВС в переулке Окрестина. По словам Яцыновича, ему не объяснили, на основании чего он стал подозреваемым по уголовному делу.

«Пришедшие с обыском люди не представились. Естественно, у меня забрали всю технику: телефоны, компьютеры, флешки, винчестеры», — говорит он.

По словам Яцыновича, после обыска его отвезли в Советский РУВД, где он пробыл примерно до двух часов дня.

«После этого меня перевезли в ИВС, где я находился до восьми часов вечера понедельника, 5 октября. Держать меня дольше 72 часов не было никаких оснований: доказательств, что я хоть в чем-то виноват, нет. Сейчас идет следствие, а я по сути просто жду хоть какой-то информации», — рассказывает Яцынович.

По рассказу создателя чата, следователь допросила его 5 октября, перед тем как его выпустили из ИВС.

«Следователем была женщина. Мне дали государственного адвоката, хотя еще в субботу милицию уведомили, что у меня есть свой. Его не пригласили. Я спросил у государственного адвоката, что мне можно говорить, а что нельзя. Получил ответ: "Что хочешь, то и говори. Если ничего не хочешь, ничего не говори"», — рассказывает Яцынович. По его словам, он отказался от дачи показаний.

По рассказу Яцыновича, он находился в ИВС с еще несколькими создателями районных чатов. TUT.by уточняет, что изданию не удалось их найти.

Яцынович говорит, что создал телеграм-чат «Белая Вежа» примерно через две или три недели после выборов.

«В нем мы обсуждаем в основном бытовые вопросы. Это установка шлагбаума, велопарковки, кто-то потерял питомца, кто-то ключи. Все обычно оперативно находится. Уже во вторую очередь кто-то обсуждает политику. Но это общие вопросы — тема сейчас везде. Более того, репосты из других различных групп у нас сразу удаляются: те, кому это интересно, и так на них подписаны», — говорит Яцынович.

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова прокомментировала ситуацию TUT.by.

«Информация по данным предварительного следствия и в целом информация по уголовным делам согласно законодательству Республики Беларусь является информацией ограниченной к распространению. Она предается гласности в том объеме и качестве, в которых следствие, в производстве которого находится это уголовное дело, считает необходимым. И в тот момент, в который считает это необходимым. Поэтому, если следствие решит заявить что-либо в этой связи, вы это увидите», — сказала представитель СК.