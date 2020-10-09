Журналистку Евгению Долгую задержали в Минске по административному делу о массовых мероприятиях

Журналистку Евгению Долгую задержали в Минске, сообщает БАЖ. По информации телеграм-канала «Налицо», ей вменяют нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила Onliner информацию о задержании журналистки:

«Евгения Долгая задержана сотрудниками правоохранительных органов в рамках административного правового поля и в настоящий момент находится в милиции».

Позже БАЖ стало известно, что журналистку перевезли на Окрестина. Суд на ней пройдет в понедельник.