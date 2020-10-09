Экс‑главу ОГП Анатолия Лебедько арестовали на 15 суток

Суд Центрального района Минска арестовал политика и бывшего главу Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько на 15 суток «за участие в несанкционированной акции» (часть 3 статьи 23.34 КоАП), пишет правозащитный центр «Вясна».

8 октября в Минске сотрудники милиции задержали Лебедько. Информацию об этом подтвердила TUT.by представитель ГУВД Наталья Ганусевич. По ее словам, политика задержали за совершение административного правонарушения.

Глава ОГП Николай Козлов рассказал TUT.by, что сегодня днем Лебедько не пришел на встречу, его телефон недоступен.

Анатолий Лебедько координирует Общественную конституционную комиссию, которая начала работу в марте 2019 года. 5 октября политик Светлана Тихановская назначила Лебедько одним из своих представителей по конституционной реформе.