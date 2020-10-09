Лукашенко: Тихановская «плакала у меня на шее» и просила вывезти ее из Беларуси

Александр Лукашенко сказал во время совещания, что политика и экс-кандидатку в президенты Светлану Тихановскую вывезли из страны по ее просьбе. Его слова передает госагентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, во время избирательной кампании и в начале уличных акций протестующим «не хватало сакральной жертвы», которой могла стать Тихановская.

«Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что Президент Беларуси ее спас», — сказал Лукашенко.

По его рассказу, он вызывал председателя КГБ Валерия Вакульчика (сейчас он работает госсекретарем Совета безопасности — МЗ) и поручил ему «снять с улиц самое боевое подразделение и взять под контроль штаб оппозиции».

«Была задача переодеть наших ребят из "Альфы" и в то же время, засветившись там, аккуратно показать, что мы взяли под контроль этот штаб. 50 иностранных журналистов туда свезли вместе с Тихановской и другими. В так называемой охране Тихановской был бывший сотрудник то ли милиции, то ли еще какой-то. И он позвонил в МВД: его насторожило, что в одном доме собрали столько людей», — сказал Лукашенко.

По его словам, Лукашенко «снял с улиц» 120 силовиков, чтобы «не дать совершить преступление». «Замысел был типа Одессы — поджечь штаб и обвинить власть», — добавил он.

По словам Лукашенко, на следующий день Тихановская позвонила министру МВД Юрию Караеву и «попросилась на прием».

«Я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя ОАЦ. В целом просьба была одна: "Пожалуйста, передайте Президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда". Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", — плакала на шее. Вывезли», — сказал Лукашенко.

По рассказу Лукашенко, он «отдал распоряжение» посольству Беларуси в Литве, чтобы Тихановской помогли с переездом.

«Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. Все остальное вы знаете. Этой сакральной жертвы не случилось, а представьте, если бы это произошло. Поэтому ее никто не выпихивал за границу. Стоял вопрос жизни и смерти, и это было ее желание», — сказал Лукашенко.