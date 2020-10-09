Редактора «Сильных Новостей» Анну Якштас задержали за акцию в день инаугурации Лукашенко

Редактора гомельского издания «Сильные Новости» Анну Якштас задержали, она останется в ИВС до суда, пишет телеграм-канал издания. Ее забрали в РОВД за акцию в день инаугурации Александра Лукашенко, сообщил основатель портала Петр Кузнецов изданию TUT.by:

«Анну забрали в отделение милиции по статье 23.34 за участие в акции, которая не состоялась в день тайной инаугурации Лукашенко 23 сентября».

6 октября редактора «Сильных Новостей» Анну Якштас оштрафовали за участие в другой несанкционированной акции. Ее мужу Денису Якштасу суд арестовал на 15 суток за участие в несанкционированной акции. В этот же день в офисе издания прошел обыск.

4 октября была задержана видеокорреспондентка «Сильных Новостей» Надежда Пужинская. Со слов директора издания Петра Кузнецова, ее задержали, когда она ехала передавать передачу Анне и Денису Якштас.



Обновлено в 19:56. Добавлена информация про задержание Анны Якштас.