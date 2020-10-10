Задержали члена Координационного совета Светлану Гатальскую

В Минске задержали члена Координационного совета, координатора движения «Маршируй, детка» Светлану Гатальскую, пишет телеграм-канал КС.

За что ее задержали, неизвестно, но задержание не связано с женским маршем, который проходит сегодня, 10 октября, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на правозащитника Михаила Мацкевича.

3 сентября Гатальскую вызывали на допрос в Следственный комитет по уголовному делу, которое возбудили по факту создания Координационного совета, пишет «Интерфакс».