Арестованный на 15 суток политик Анатолий Лебедько объявил голодовку

Анатолий Лебедько объявил голодовку, написала в фейсбуке Объединенная Гражданская Партия. 9 октября экс-главу партии осудили на 15 суток ареста «за участие в несанкционированной акции».

«Отказываюсь от приема пищи», — передал Анатолий Лебедько через адвоката.

Анатолий Лебедько координирует Общественную конституционную комиссию, которая начала работу в марте 2019 года. 5 октября Светлана Тихановская назначила его одним из своих представителей по конституционной реформе. 8 октября в Минске сотрудники милиции задержали Лебедько.